Bankacılıkta kredi hacmi 13 milyar lira arttı

21 Aralık 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 15 Aralık ile biten haftada 13 milyar 83 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 120 milyar 712 milyon liradan, 2 trilyon 133 milyar 795 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 60 milyar 163 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 961 milyar 99 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 15 Aralık ile biten haftada 20 milyar 452 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 813 milyar 307 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 15 Aralık ile biten haftada 71 milyon lira artarak 394 milyar 778 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 97 milyon lirası konut, 6 milyar 964 milyon lirası taşıt ve 196 milyar 717 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 511 milyon lira artarak 352 milyar 323 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,4 azalışla 87 milyar 642 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 686 milyon lirası taksitli, 45 milyar 956 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 15 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,2 azalarak 12 milyar 991 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,1 artışla 409 milyar 346 milyon liradan 409 milyar 642 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA