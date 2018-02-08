Bankacılıkta mevduat 24.6 milyar TL azaldı

08 Şubat 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 2 Şubat ile biten haftada 24 milyar 601 milyon 906 lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 733 milyar 815 milyon 584 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,4 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,36 azalışla 931 milyar 474 milyon 646 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,12 düşüşle 715 milyar 552 milyon 723 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 286 milyon dolar azalarak 206 milyar 412 milyon dolara geriledi. Bunun 192 milyar 765 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 647 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 157 milyar 644 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 99 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 689 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 333 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,2 artışla 383 milyar 123 milyon 616 bin lira, taksitli ticari krediler de yüzde 0,14 yükselişle 336 milyar 623 milyon 161 bin lira oldu.

Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,74 artarak 116 milyar 448 milyon 417 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 36 milyon 570 bin lirası konut, 6 milyar 187 milyon 680 bin lirası taşıt ve 197 milyar 899 milyon 366 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 2 Şubat ile biten haftada 3 milyar 205 milyon 393 bin lira azalarak 2 trilyon 57 milyar 899 milyon 893 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,19 artış gösterdi.

Bankacılıkta kredi hacmi 2.6 milyar lira geriledi

Kaynak: AA