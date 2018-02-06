Barclays: Hisseden 225 milyar dolarlık çıkış olacak
Barclays, hisselerden gelecek birkaç gün içinde 225 milyar dolarlık çıkış olabileceği öngörüsünde bulundu.
İngiliz banka Barclays'e göre ABD borsalarının tarihi çöküşünü yaşamasının ardından portföy yöneticileri yakın zamanda yüklü bir satış gerçekleştirecek.
ABD'de Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin 2018'in tüm kazançlarını sildiği 5 Şubat'ta müşterileriyle bir not paylaşan Barclays, iddialı bir öngörüde bulundu.
Buna göre fon yöneticileri gelecek birkaç gün içerisinde 225 milyar dolar değerinde hisse satacak.
Bugün JP Morgan da, ABD hisse senetlerinin 100 milyar dolar büyüklüğünde sistemsel çıkışla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.