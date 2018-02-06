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ABD borsasından 100 milyar dolarlık çıkış olabilir

JP Morgan, ABD hisse senetlerinin 100 milyar dolar büyüklüğünde sistemsel çıkışla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

ABD borsasından 100 milyar dolarlık çıkış olabilir
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JP Morgan stratejistlerine göre, piyasa oynaklığındaki artış ABD hisse senetlerinden yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğünde çıkışa yol açabilir.

JP Morgan analistleri Marko Kalanovic ve Bram Kaplan tarafında yazılan bir rapora göre, trendi izleyen stratejilere sahip fonlar Wall Street'te dün yaşanan keskin düşüş sonrasında pozisyonlarında azaltmayla gidebilirler.

Buna göre piyasa oynaklığındaki artış önümüzdeki günlerde sistemsel stratejilerden kaynaklı 100 milyar dolar civarında fon çıkışına neden olabilir.

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