Barkin: Fed'in faizleri daha da artırması gerek

08 Ağustos 2018

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD ekonomisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha da artırmasını gerektirecek kadar güçlü olduğunu belirterek, istihdam piyasasının gerçekten çok sıkı olduğunu ve enflasyonun hedeflenen seviyeye doğru gittiğini vurguladı.

Fed politikasının hala ekonomik büyümeyi teşvik edici olduğunu belirten Barkin, yaptığı konuşmada, "İşsizliğin düşük, enflasyonun Fed'in hedeflediği seviyede olduğu ortamda normalden düşük faizlerin uygun olduğunu savunmak zor" ifadelerini kullandı.

Barken, ABD ekonomisinin gelecekte teşviğe ihtiyaç duyması halinde Fed'in 'büyük resesyon' sonrası olduğu gibi geleneksel olmayan politikaları uygulamaya koyması gerekebileceğini de vurguladı.