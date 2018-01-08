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Beyaz Saray: Faiz artırımlarında hızlanma gerekmiyor

Beyaz Saray baş ekonomisti Hassett, "Eğer arz tarafında bir teşvik var ise, bu fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaz" dedi ve Fed'in politikasında bir değişiklik gerekmediğini söyledi.

Beyaz Saray: Faiz artırımlarında hızlanma gerekmiyor
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Beyaz Saray baş ekonomisti Kevin Hassett, Fed'in Kongre'den geçen vergi düzenlemeleri nedeniyle faiz artırım hızını yükseltmesine ihtiyaç olmadığını söyledi.

Hesset, Trump yönetiminin vergi reformunun ekonomik etkilerine ilişkin yaptığı modellemenin sonuçlarının Fed'in cari para politikası yönlendirmesi için tutarsız olmadıklarını ortaya koyduğunu ifade etti.

"Eğer arz tarafında bir teşvik var ise, bu fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaz" diye konuşan Hesset, bu nedenle Fed'in politikasında bir değişiklik gerekmediğini savundu.

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Beyaz Saray faiz ABD Fed

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