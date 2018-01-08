Piyasalar ABD'ye odaklandı

08 Ocak 2018

dunya.com

Piyasalarda bu hafta ABD merkezli yoğun veri akışı takip edilecek.

Haftanın en önemli gündemi 12 Ocak Cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu. Enflasyonun düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmesi bekleniyor. Bu durum yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi beklenen Fed'i daha güvercin tutum takınmak zorunda bırakabilir.

Son olarak Fed Philadelphia ve St.Louis başkanları zayıf enflasyona dair kaygılarını dile getirip, faiz artışı için daha yavaş hareket edilmesinden yana olduklarını ifade ettiler.

ABD’de yıllık çekirdek enflasyon 1,7 seviyesinde. Cuma günü açıklanacak rakamlara göre yıllık enflasyonda değişim beklenmiyor. Aralık enflasyonunun ise yüzde 0,2'den yüzde 0,4'e yükselmesi bekleniyor.

ABD'de bilanço dönemi

Öte yandan bu hafta ABD'li şirketlerin bilanço dönemi başlıyor.

Uzmanlar şirket kârlarının yüzde 10 gibi güçlü bir oranda artmasını bekliyorlar. Ancak yeni vergi yasası nedeniyle şirketlerin tek seferlik maliyetler açıklamaları da ihtimal dahilinde.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve yüksek seyreden petrol fiyatlarından destek bulan ABD borsalarında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri cuma günü tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdiler.

Bu hafta borsanın seyri üzerinde şirket bilançolarının etkili olması bekleniyor. Wells Fargo, JPMorgan, Delta, Lennar ve BlackRock bu hafta bilançolarını açıklayacak şirketler arasında.

Beyaz Saray: Faiz artırımlarında hızlanma gerekmiyor

Bu hafta takip edilecek veriler şöyle:

8 Ocak Pazartesi

10:00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretimi (Önceki yüzde 7,3; beklenti yüzde 4,9)

17:30 Türkiye, aralık ayı Hazine nakit dengesi (Önceki 5,65 milyar TL)

9 Ocak Salı

13:00 Euro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı (Önceki yüzde 8,7; beklenti yüzde 8,8)

11 Ocak Perşembe

13:00 Euro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi (Önceki yüzde 0,8; beklenti yüzde 0,2)

15:30 Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları

16:30 ABD, aralık ayı ÜFE (Önceki yüzde 0,2; beklenti yüzde 0,4)

22:00 ABD, aralık ayı federal bütçe dengesi (Önceki eksi 30 milyar dolar)

12 Ocak Cuma

16:30 ABD, 2017 yılı çekirdek TÜFE (Önceki yüzde 1,7; beklenti yüzde 1,7)

16:30 ABD, aralık ayı çekirdek TÜFE (Önceki yüzde 0,2; beklenti 0,1)

16:30 ABD, aralık ayı çekirdek perakende satışlar (Önceki yüzde 0,4; beklenti yüzde 1,0)

16:30 ABD, aralık ayı TÜFE (Önceki yüzde 0,2; beklenti yüzde 0,4)

16:30 ABD, aralık ayı perakende satışlar (Önceki yüzde 0,4; beklenti yüzde 0,8)