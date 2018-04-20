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Beymen'de halka arz fiyat aralığı açıklandı

Beymen Mağazacılık paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 12,80 TL ve 15,36 TL fiyat aralığına karar verildi.

Beymen'de halka arz fiyat aralığı açıklandı
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Beymen Mağazacılık AŞ paylarının halka arzında fiyat aralığı belirlendi.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında İş Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu çerçevesinde, Beymen Mağazacılık AŞ paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 12,80 TL ve 15,36 TL fiyat aralığına karar verildiğini duyurdu.

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