BİM'in net kârı beklentinin altında kaldı: Yüzde 56 düştü!

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), 2025 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin satış gelirleri kısmı olarak artış gösterse de net kârı belirgin düşüş kaydetti. Ayrıca şirketin net kârı ortalama piyasa beklentisinin altında kaldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket ikinci çeyrekte 2,7 milyar TL elde etti.

Şirket geçen yıl aynı dönemde 6,1 milyar TL net kâr açıklamıştı. Böylece geçen yılın aynı çeyreğine göre BİM'in kârı yüzde 56 azaldı.

Satış gelirleri ise 2024 ikinci çeyreğindeki 147,5 milyar TL seviyesinden 153,2 milyar TL'ye yükseldi.

İlk yarıdaki net kâr düşüşü yüzde 53

İkinci çeyrek verilerinin açıklanmasıyla birlikte şirketin 2025'in ilk 6 ayına ilişkin ilk yarı bilançosu da belli oldu.

BİM, 2025'in ilk yarısında 5,6 milyar TL net kâr açıkladı. Şirket 2024'ün ilk yarısında 11,8 milyar TL net kar açıklamıştı. Böylece ilk 6 aylık sonuçlara göre BİM'in net kârı yüzde 52,8 azaldı.

Şirketin 2025 yılının ilk yarısındaki hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 309,8 milyar TL’ye yükseldi.