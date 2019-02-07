Bireylerin döviz hesabı 1.83 milyar dolar büyüdü

07 Şubat 2019

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 1 Şubat ile biten haftada 2.26 milyar dolar artışla 168.25 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre 1 Şubat ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.83 milyar dolar artışla 101.9 milyar dolar olurken; kurumların ise 430 milyon dolar artışla 66.32 milyar dolara yükseldi.

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Kaynak: Reuters