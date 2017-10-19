Birleşik Krallık'ta perakende satışlar daraldı
Birleşik Krallık'ta perakende satışlar eylülde aylık bazda yüzde 0,8 daraldı.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede eylülde aylık bazda perakende satışlar yüzde 0,8 azaldı. Beklenti, perakende satışların eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azalması yönündeydi.
Ülkede perakende satışlar geçen ay yıllık bazda ise yüzde 2,1 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,2 yükseldi.
İnternet üzerinden perakende satışlar da eylülde yıllık bazda yüzde 14 artış kaydetti. İnternet üzerinden perakende satışlar, geçen ay itibarıyla toplam perakende satışların yüzde 17'sini oluşturdu.
Bu arada, Birleşik Krallık'ta perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 1 artış kaydetmişti.
ONS Kıdemli İstatistik Uzmanı Kate Davies, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eylül ayında perakende satışlardaki yüzde 0,8 daralmanın ağustostaki büyümeyi tersine çevirdiğini belirterek, "Buna rağmen satış hacimlerinde yılın sonuna doğru ılımlı bir artış beklentisi var." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA