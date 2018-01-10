BIST Başkanı: Halka arz için 10 şirket başvuru yaptı

10 Ocak 2018

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 10 şirketin halka arz için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

2017'de 3 şirketin halka arz olarak borsada işlem görmeye başladığı ve toplam 1,2 milyar TL fon sağladığını hatırlatan Karadağ, önümüzdeki dönemde özellikle enerji ve sağlık sektöründe büyük ölçekli halka arzlar beklediklerini ifade etti. Karadağ, "Halihazırda ülkemizin önde gelen ve bilinen markalarına sahip 10 şirket, paylarının halka arz edilerek borsada işlem görmesi için başvuru yaptı" dedi.

"Gayrimenkul sertifikaları yüzde 25 iskontolu"

Gayrimenkul sertifikalarının yüzde 25 kadar iskontolu işlem gördüğünü belirten Karadağ, pay piyasasında yerli yatırımcıların yabancılara göre satın aldıkları payları ellerinde çok daha kısa süre tuttuklarına işaret ederek, gayrimenkul sertifikalarında da benzer bir tablonun oluştuğunu söyledi. Karadağ, bu eğilimin gayrimenkul sertifikasında fiyatı aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Karadağ, "Ayrıca daha önce hiç pay senedi satın almamış 2 bine yakın yeni yatırımcı piyasa dinamiklerine yeterince hakim olmadığı için fiyatların aşağı doğru hareket etmesinden dolayı ellerindeki sertifikaları satma eğilimine girdi ve bu da fiyatların aşağı yönlü hareketini hızlandırdı. Oysa sertifikaya dayanak olan projenin satış ofisi fiyatları ile mukayese edildiğinde borsa fiyatının yüzde 25'ler civarında iskontolu olduğu görülebilir. Bu açıdan halihazırda yatırımcılar için ciddi bir kâr fırsatı olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Borsanın halka arzı için teşvikler değerlendiriliyor"

Borsa İstanbul AŞ'nin halka arz çalışmaları hakkında da bilgi veren Himmet Karadağ, sürecin Türkiye Varlık Fonu (TVF) önderliğinde ilerlediğini söyledi.

Şirketlerin halka arzında özellikle yerli bireysel yatırımcıyı teşvik etmek için bazı adımlar atmaları gerektiğini ifade eden Karadağ, tüketim sektöründeki şirketlerin sadakat programları ile uzun süreli yatırımcılarına mahsus bazı uygulamalar getirebileceklerini, Borsa İstanbul olarak kendilerinin de halka arz döneminde yatırımcıları teşvik etmek amacıyla atabilecekleri adımları değerlendirdiklerini kaydetti.

"Bitcoin'in borsada işlem görmesi mümkün değil"

Öte yandan Karadağ, sıkça tartışılan Bitcoin'in bu haliyle borsada işlem görmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Karadağ, dayanak varlıktan yoksun ve volatilitesi oldukça yüksek bir sanal para birimi olduğuna da değinerek, "Bu sebeple Bitcoin ve benzerlerine karşı her fırsatta halkımızı uyarıyor, ileride mağdur olma ihtimaline binaen uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: AA