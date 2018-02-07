BIST ilk yarıyı yükselişle tamamladı
Pay piyasalarında yaşanan sert düşüşler yerini tepki alımlarına bıraktı. BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak gün içinde 116.515 puana kadar yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,58 değer kazancıyla 116.121,45 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 664,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,51 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile ticaret oldu.
Küresel pay piyasalarında dün yaşanan sert düşüşlerin ardından bugün piyasalarda tepki alımları yaşanıyor. Global borsalara paralel olarak değerlenen BIST 100 endeksi, gün içinde 116.515,71 puana kadar yükseldi.