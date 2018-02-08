BIST yüzde 1 düştü, dolar 3.82 test ediyor

08 Şubat 2018

Yurt içi piyasalar negatif tarafta hareket ediyor. Doların uluslararası piyasalarda değerlenmesi ve dolar endeksinin 90,45 seviyesine çıkmasıyla birlikte dolar/TL'de yükseliş hız kazandı ve kur 3.82 seviyesinin üzerine çıktı.

Dün 3.78 civarında olan kur, bu sabah 3.79 seviyelerinde güne başlamıştı. Öğle saatlerinde 3,8254'e kadar çıkan kurda işlemler saat 16:10'da 3.8120 seviyesinde yer aldı.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası bugün beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmezken gelecek dönem için 2 veya 3 artışa işaret etti. Bu gelişmeyle gün içinde en düşük 5.2722 seviyesini gören sterlin/TL 5.3526'ya yükseldi.

Borsada kayıp yüzde 1'i aştı

TL'de yaşanan kayıp Borsa İstanbul'a da yansıdı.

Güne 423,36 puan ve yüzde 0,37 artışla 115.993,55 seviyesinden başlayan endeks, açılışın ardından satışla karşılaştı. Günün ilk yarısını yüzde 1,01 kayıpla geride bırakan endeks, aynı saatte yüzde 0,85 düşüşle 114.611 puanda.

Bugün borsada işlem görmeye başlayan Enerjisa payları ise 6,82 lira seviyesinde.

Dolar güçleniyor

Diğer taraftan 23 Ocak'tan bu yana 90 seviyesinin altında güçsüz bir seyir izleyen ve bu sürede iki kez 88,40'ları test eden dolar endeksi yeniden güçleniyor. Dün gece saatlerinde 90 direncinin üzerine gelen endeks, bugün 90,45'e kadar çıktı.

Şubat ayı başında 2.77 seviyesinde olan ve dün 2.86'yı gören 10 yıllık ABD tahvili ise bugün 2.88 civarında. Faizlerdeki yükseliş dolar alımını tetikliyor. Ayrıca, dün akşam saatlerinde ABD Senato'sunun 2 yıllık bütçe planı üzerinde uzlaşmaya varması da dolardaki yükselişi destekledi.

"TL varlıkların baskılanması kur kaynaklı"

DenizBank Yatırım tarafından hazırlanan piyasa notunda şu görüşlere yer verildi: "Satış baskısının giderek arttığını görüyoruz. Dolar endeksi 90 bölgesi üzerinde denge arıyor. Doların küresel çapta değerlenmesini gecikmeli ve henüz şiddeti düşük bulmaya devam ediyoruz. Dolar/TL'de emsallerinden negatif yönde ayrışma beklemiyoruz. TL varlıkların baskılanması ağırlıklı kur kaynaklı"

BOE faiz sinyali verdi, sterlin yükseldi