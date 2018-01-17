Bitcoin 2 günde tepetaklak oldu

17 Ocak 2018

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, 10 bin doların altına gerileyerek Aralık 2017 başından bu yana elde ettiği kazançları kaybetti.

Dün yaklaşık 3 bin dolar değer kaybeden Bitcoin, düşüşünü bugün de sürdürdü. Gün içinde en yüksek 12 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, 9.360 dolara kadar geriledi. Kripto para TSİ 18.05'te 9.560 dolardan işlem gördü.

Böylece Bitcoin 1 Aralık'tan bu yana elde ettiği tüm kazançları geri vermiş oldu. 1 Aralık 2017'de 10 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, tarihi zirvesini 19.532 dolar ile 18 Aralık'ta görmüştü.

Ayrıca, son 1 günde Bitcoin'in kayıpları piyasa değerinde yaklaşık 30 milyar dolar düşüşe neden oldu.

Dikey çizgi: 1 Aralık 2017

Çin ve Güney Kore yatırımcıyı tedirgin etti

Uzmanlar, dünyada kripto paralara talebin en yüksek ülkelerden Çin ve Güney Kore'de regülasyonların artabileceği endişesiyle yatırımcıların sanal para birimlerinde satış pozisyonu aldığını belirtti.

Güney Kore Finans Bakanı Kim Dong-yeon, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde sanal para birimi ticaretinin yasaklanmasının olası olduğunu ve hükümetin bu konuda çalışmalar yaptığını söylemişti. Ayrıca, Çinli yetkililer açıklamalarında, ülkede kripto para ticareti yapılan platformlara erişimin kaldırılabileceği mesajını vermişlerdi.

Bitcoin'deki düşüşün ardından, diğer kripto paraların değerinde de bugün azalış görüldü. Dün yüzde 24 düşüş gösteren Ethereum'un değeri bugün yüzde 28 kayıpla 801 dolara gerilerken, Ripple'ın değeri de dün yüzde 32 değer kaybettikten sonra bugün yüzde 31 azalarak 0,89 dolara geriledi.

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