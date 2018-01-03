Bitcoin, 20 milyon dolarlık alımla kayıplarını sildi

03 Ocak 2018

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri yüzde 11 artış göstererek son üç gündeki kayıplarının büyük bölümünü geri kazandı.

Bitcoin'in değeri 30 Aralık 2017'de yüzde 11,5, dün de yüzde 2,7 değer kaybettikten sonra 12.835 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

Bugün en yüksek 15.500 dolardan işlem gören Bitcoin fiyatı saat 07:30'da 15.050 dolar seviyesinde yer aldı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li yatırımcı Peter Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldı.

Uzmanlar, uluslararası ödeme sistemi PayPal'ın kurucu ortaklarından olan ve 2004'te Facebook'a ilk dışardan yatırım yapan Thiel'in Bitcoin satın almasının yatırımcılara güven verdiğini belirterek, sanal para birimine talebin artabileceğini vurguladı.

Thiel 1999'da PayPal'ın kurulmasında rol aldıktan sonra şirket, 2002'de eBay'e 1,5 milyar dolara satılmıştı. Ayrıca, 2004'te Facebook'un yüzde 10 hissesi için 500 bin dolar yatırım sağlayan Thiel, bu hisselerin büyük kısmını 2012'de yaklaşık 1 milyar dolara satmıştı.

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Kaynak: AA