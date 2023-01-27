"Bitcoin 23 bin dolar sınırında akümüle oluyor"

Sık sık 23 bin 400 dolar ve 23 bin 800 dolar seviyelerine ataklar yapsa da kalıcılık sağlayamayan Bitcoin’in birkaç gündür 23 bin dolar bölgesinde akümüle olduğu görülüyor.

Kripto para piyasaları, küresel piyasaların desteğini arkasında hissetse de daha fazla yükseliş için para girişine ihtiyacı var. Bu noktada yeni girişlerin son günlerde bir miktar güç kaybettiği de görülüyor.

Dün açıklanan ABD 4. çeyrek büyümesinin beklentiden yüksek gelmesi resesyon endişelerini bir miktar dindirdi ve ekonomide yumuşak inişin gerçekleşebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu sebepten ABD endeksleri dün yüzde 1 ila yüzde 2 alıcılıydı. Böylece ABD endekslerinde sene başından bu yana yükseliş yüzde 12’lere ulaştı. Veri küresel piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasasına da olumlu yansıdı. 23 bin dolar seviyesini aşmakta zorlanan ve bu bölgeden ret alan Bitcoin, dün 22 bin 500 dolara gerilese de verinin ardından tekrar 23 bin dolar bölgesine yükseldi.

Sabah saatlerinde de 22 bin 900 dolar - 23 bin dolar seviyelerinde alıcı bulan Bitcoin için bu hafta sonu yön arayışı içerisinde geçebilir. Ethereum 1580 dolar düzeyinde iken altcoinlerde kısmi bir kar alma görülüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri düne göre değişkenlik göstermeyerek 1 trilyon 45 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Bitcoin dominansı anlık olarak yüzde 44,4, Ethereum dominansı ise yüzde 19,4 seviyelerinde.



Bitcoin teknik analiz



Bitcoin, yedinci gününde de test ettiği 23 bin 200 dolar seviyesinden ret alarak gün içerisinde 23 bin dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Günlük grafik incelendiğinde 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kestiği durum olan “Golden Cross” (Altın kesişmesinin) gerçekleşmesi durumunda bir yükseliş beklentisi oluşturabilir.

Yukarı yönlü hareketleriyle bir kanal oluşturmaya başlayan Bitcoin, gün içerisinde kanalın alt bandını test etmiş gözüküyor. Yükselişlerin devam etmesi için 23 bin 200 dolar seviyesini kırması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Bu seviyenin aşılması halinde 24 bin dolar ardından da 25 bin 200 seviyelerine kadar bir yükseliş beraberinde gelebilir.

23 bin 200 seviyesini kıramaması ve aşağı yönlü bir hareketlilik halinde ise 22 bin 430 dolar ardından da 21 bin 520 dolar seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.

Ethereum teknik analiz



Ethereum, 1600 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayarak gün içerisinde 1580 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Bitcoin’de görülen “Golden Cross” Ethereum grafiğinde de aynı beklentiyi oluşturabilir. Yukarı yönlü bir hareketlilikte 1597 dolar seviyesi ardından da 1680 dolar seviyesinin direnç olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin aşılması 1790 dolar seviyelerine kadar yükselişi desteleyebilir.

Aşağı yönlü hareketliliğin devamında ise 1505 dolar ardından da 1460 dolar seviyelerin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelere tutunamaması halinde ise 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1420 dolar önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.