Bitcoin İran iyimserliğiyle 63 bin doların üzerine çıktı

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Bitcoin, İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin risk varlıklarını yükseltmesiyle birlikte 63 bin doların üzerine çıktı. En büyük kripto para birimi, hafta içinde Kasım 2024'ten bu yana ilk kez 60 bin doların altına gerilemişti. Bitcoin şu anda 63.814,1 dolardan işlem görüyor ve haftalık bazda kazançta.

Cumartesi günü TSİ 10:53 itibarıyla Bitcoin %1,14 değer kazandı. Varlık, önceki hafta Orta Doğu gerginlikleri, yükselen petrol fiyatları ve enflasyonun faizleri uzun süre yüksek tutabileceği endişeleriyle genel riskten kaçışın etkisiyle haftaya 60.804 dolardan başlamıştı.

ABD'li yetkililer İran ile potansiyel bir anlaşmaya doğru ilerleme sinyali verdi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve küresel enerji piyasalarındaki baskının hafiflemesi umudu, hisse senetleri ve diğer risk duyarlı varlıkları yukarı çekti.

Bitcoin toparlanmasında SpaceX etkisi de görüldü

SpaceX'in güçlü Nasdaq çıkışı da piyasaya destek sağladı. Elon Musk liderliğindeki şirketin hisseleri ilk işlem gününde yaklaşık %19 yükseldi. Bu hareket, büyüme odaklı varlıklarda daha geniş bir ralliyi tetikledi.

Bitcoin'in toparlanması, en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy'nin yeniden inceleme altına alınmasına rağmen gerçekleşti. Şirket, mayıs ayının son haftasında tercihli hisselerindeki (STRC) temettüleri finanse etmek için 32 bitcoin sattı. Satıştan yaklaşık 2,5 milyon dolar elde edildi.

Bazı piyasa katılımcıları, satılan miktarın şirketin toplam varlıklarına kıyasla önemsiz olmasına rağmen bu işlemi sembolik bir dönüş olarak değerlendirdi.

Kurumsal talep ve SEC onayı

Yatırımcılar kurumsal talebi izlemeye devam ediyor. Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) son dönemde sürekli çıkışlar yaşadı. Büyük alıcıların son düzeltmenin ardından fiyatları desteklemek için geri dönüp dönmeyeceği soru işareti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NYSE Arca'nın T. Rowe Price Active Crypto ETF hisselerinin listelenmesi ve işlem görmesi teklifini onayladı. Aktif yönetilen fon, bitcoin, ether, XRP, Solana ve dogecoin dahil olmak üzere bir dizi dijital varlığa yatırım yapabilecek. Bu adım, ABD'de düzenlenmiş kripto yatırım ürünlerinin genişlemesinde yeni bir aşamaya işaret ediyor.



Bitcoin bu haftaki toparlanmaya rağmen, Ekim 2025'teki 126.000 dolar seviyesindeki rekorun yaklaşık %50 altında seyrediyor.

Altcoinler cumartesi günü çoğunlukla yükseldi

Daha geniş kripto para piyasaları cuma günü karışık seyretti ancak çoğunlukla Bitcoin gibi haftalık kazançlara yöneldi.

Dünyanın ikinci büyük kripto para birimi Ether, son işlemlerde %0,87 artışla 1.676,53 dolardan işlem gördü. Ether haftalık bazda %5,70 değer kazandı.

XRP %0,70 yükselişle 1,1413 dolara çıktı. XRP'nin haftalık kazancı %3,89 oldu. Solana %1,56, Cardano ise %2,42 oranında değer kazandı. Memecoinler arasında Dogecoin gün içinde %1,32 yükselirken, TRUMP tokenı %21,56 oranında sert bir sıçrama yaptı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, İran anlaşma iyimserliğinin enerji piyasalarına yansımasıyla Brent petrol %3,37 geriledi. Analistler, Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda arz endişelerinin daha da azalacağını öngörüyor. Aksi takdirde jeopolitik risk priminin yeniden fiyatlanması bekleniyor.