Kontrolmatik BIST kurumsal yönetim endeksinden çıkarıldı

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Borsa İstanbul yönetimi Kontrolmatik Teknoloji paylarında yaşanan önemli bir değişikliği kamuoyuna duyurdu. Şirketin BIST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamından çıkarılmasına karar verildi. Karar Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcı kitlesiyle paylaşıldı.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) şirketinin kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi 12 Haziran 2026 tarihinde sona erdi. Borsa İstanbul ilgili kural setleri gereğince hızlıca aksiyon aldı. Sözleşmesi biten şirketlerin söz konusu endekste kalma şartları ortadan kalkıyor. Bu durum şirketin ilgili endeks listesinden resmi olarak ayrılmasına yol açtı.





Şirketin payları 15 Haziran 2026 tarihinden itibaren BIST Kurumsal Yönetim Endeksi içerisinde yer almayacak. Borsa İstanbul planlanan bu değişikliği pazartesi günü resmi olarak işleme alacak. XKURY koduyla bilinen endeks Sermaye Piyasası Kurulu ilkelerine uyum sağlayan şirketleri barındırıyor. Bu endekste kalabilmek için güncel bir derecelendirme sözleşmesine sahip olmak gerekiyor.