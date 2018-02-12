BoE yetkilisi: Faizlerde yükselme beklentisi artıyor

12 Şubat 2018

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Gertjan Vlieghe, ücretlerin daha hızlı şekilde artmakta olduğuna dair işaretlerin global ekonomide devam eden güçlenme ile bir araya gelmesinin, daha yüksek faiz oranı için beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

"Sıkılaşan istihdam piyasalarının nihayetinde ücretleri bir miktar yukarı yönlü etkilemeye başladığının kanıtları ortaya çıkmaya başladı" diye konuşan Vlieghe, İngilizlerin borçlanma istekliliklerinde artışın da BoE Para Politikası Komitesi'nin faizleri daha yukarı taşıyabileceğine dair bir gösterge olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte İngiltere'nin borç yükünde artışın yıllarca devam etmesi halinde sürdürülebilir olmayacağını ifade eden Vlieghe, "Eğer ekonomide çok fazla atıl kapasitenin kalmadığı ortamda hane halkı kaldıraç oranı artar ise BoE bu konuya ilgi göstermek zorunda kalır" diye konuştu.

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