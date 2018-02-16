BOJ Başkanı: Ultra gevşek politika devam etmeli

16 Şubat 2018

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın devasa parasal teşvik programından çıkış planlarını erkenden açıklamaması gerektiğini, bunun piyasaların karışmasına yol açabileceğini söyledi.

Japon ekonomisinin ılımlı bir şekilde büyümekte olduğunu ancak fiyatlarda artışın hala düşük olduğunu ifade eden Kuroda, "Japonya henüz BOJ'un ultra gevşek para politikasından nasıl ve ne zaman çıkacağını ortaya koyabileceği bir noktada değil. BOJ, güçlü parasal gevşemeyi bir süre daha devam ettirmeli" diye konuştu.

Kuroda, ultra gevşek politikadan çıkış zamanı geldiğinde, BOJ'un piyasalarda bir türbülansa yol açmamak için niyetleri konusunda piyasalarla iletişime geçeceğini vurguladı.

BOJ, ultra gevşek para politikasına son mu veriyor?