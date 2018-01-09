BOJ, ultra gevşek para politikasına son mu veriyor?

09 Ocak 2018

Japonya Merkez Bankası (BOJ), süper uzun vadeli tahvil alımlarını azalttı.

Banka bu sabah attığı adım ile, 10-25 yıl arası vadeli tahvillerde alımları 10 milyar yen azaltarak 190 milyar yen seviyesine indirildi. 25 yıldan uzun vadeli tahvillerde de yine 10 milyar yenlik bir azaltım yapıldı ve alımlar 80 milyar yen seviyesine çekildi.

Söz konusu hamleler, "Banka, ultra gevşek para politikasından çıkmak için zemin mi yokluyor?" sorusunu akıllara getirdi ancak uzmanlar BOJ'un para politikasında radikal bir değişiklik beklemiyorlar.

BOJ'un aksiyonuyla beraber, para politikasını normalleştirmede Fed ve ECB’yi takip edebileceği beklentileri güçlendi ve Japon yeni Asya işlemlerinde hızlı değer kazandı.

Fakat, ülkenin deflasyondan kurtulmuş olmasına karşın yüzde 0,6 seviyesindeki enflasyonun yüzde 2'lik hedefin hala çok altında olduğuna işaret eden analistler, BOJ'un tahvil aksiyonunun para politikasında majör bir değişiklik olarak algılanamayacağını ifade ediyor.

Reel Kapital'den Enver Erkan, "Enflasyon dinamikleri zayıf kalmaya devam ediyor. Haliyle bunu dönemsel bir değişim olarak görüyorum. Japon yeninde uzun vadeli bir değerlenme beklemiyorum" dedi.

Diğer taraftan BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, "Japonya'da deflasyonist düşünce kolaylıkla ortadan kaldırılabilir değil. BOJ, ultra gevşek para politikasını sabırlı şekilde uygulamaya devam edecek" demişti.

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