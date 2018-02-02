Borsa alıcılı açıldı

02 Şubat 2018

Borsa İstanbul da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 119.334,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 290,11 puan ve yüzde 0,24 artarak 119.334,49 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,89 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile tekstil, deri oldu.

Dün yurt içinde açıklanan ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentileri aşan yükselişinden bulduğu destekle 120.893,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 119.044,38 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD de ocak ayı istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 ve 118.300 seviyelerinin destek, 120.300 ve 121.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.