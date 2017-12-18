Borsa, bir ayın en yükseğinde

18 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,76 değer kazancıyla 110.157,36 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 827,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi de yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,83 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin ve döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle 15 Kasım'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 110.502,79 puana çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.000 puanın üzerinde dengeledi.

Analistler, artan risk iştahıyla küresel piyasaların pozitif seyir izlediğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 puanın destek olarak öne çıktığını, 110.500 seviyesinin de direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA