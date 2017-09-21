Borsa güne düşüşle başladı

21 Eylül 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 105.000,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 322,74 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün güne pozitif başlayan ve 105.592,58 puanı gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazanarak günü 105.323,67 puandan tamamlandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün, faizleri yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit tutarken, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirdi.

Analistler, Fed kararları ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının şahin olarak değerlendirildiğini belirterek, buna bağlı olarak küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını kaydetti.

Dolardaki bu değer kazançlarının gelişmekte olan ülke piyasalarını negatif etkileyebileceğine değinen analistler, Fed sonrası yatırımcıların makroekonomik verilere odaklandığını dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 101.000 desteğinin gündeme gelebileceğini vurguladı.