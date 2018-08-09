Borsa, güne düşüşle başladı

09 Ağustos 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,35 azalışla 95.661,64 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.312,21 puan ve yüzde 1,35 azalışla 95.661,64 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi de yüzde 1,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,45 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,55 ile ulaştırma oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 97.260,43 puana kadar yükseldikten sonra günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazancıyla 96.973,85 puandan tamamladı.

Dolar ve euroda yeni zirveler görüldü

Analistler, açıklanan şirket bilançolarının Borsada hisse bazlı hareketleri öne çıkardığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.400 seviyesinin direnç, 93.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün ABD'deki ÜFE başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye giden Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.