Dolar, euro ve sterlinde rekor

09 Ağustos 2018

Türk heyeti Washington'da görüşmeler yaparken, herhangi bir ilerleme işareti bulunmaması piyasada yine tansiyonun yükselmesine neden oldu. TL yeni bir satış dalgasına maruz kalırken, dolar, euro, sterlin ve döviz sepetinde yeni rekorlar kırıldı.

ABD ile yaşanan 'Brunson' krizi sonrası hafta başı 5.4250 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti.

Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi. Ancak, saatler süren görüşmelerden sonra herhangi bir ilerleme işareti bulunmazken, Türkiye tarafından gelen açıklamada Brunson'ın serbest bırakılmasının ABD’ye taahhüt edilmediği söylendi. Bu gelişmelerin ardından TL'de kayıplar derinleşti.

Akşam piyasaların kapanış saatlerinde 5.30 civarında olan dolar/TL, bu sabah yüzde 3'ü geçen yükselişle 5.4488 seviyesine geldi. Euro ise 6.3222 seviyesine çıkarak zirve yaptı. Euro ve dolardaki zirvelerden sonra döviz sepeti 5.8865 seviyesine kadar yükseldi.

Diğer taraftan İngiliz Sterlini 7.0114'e çıkarak rekor kırdı.

Piyasalarda ABD'ye giden Türk heyetinin yapacağı görüşmelerin sonucuna odaklı seyir sürerken, belirsizliğin devam etmesi nedeniyle baskının devam edeceği öngörülüyor.

"Piyasa net bir şey duymak istiyor"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, "ABD ile görüşmeler konusunda net bir açıklama olmamasından kaynaklı kurda yukarı hareket devam ediyor. Piyasa net bir şey duymak istiyor, bir çözüm olmasa bile çözüm sürecine yönelik nasıl bir aksiyon alınacağını duymak ister o yüzden de kurda dalga boyu yüksek hareketler izliyoruz" dedi.

8 aylık kayıp yüzde 30

Yüksek enflasyon, cari açık, şirketlerin artan döviz borcu, hükümetin harcama odaklı politika yürütecek olması ve TCMB'nin para politikasına yönelik soru işaretleri gibi makro ekonomik; bunun yanı sıra ABD ile ilişkiler kaynaklı siyasi risklerin baskısıyla TL'nin gördüğü tarihi zirve itibariyle yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30'a ulaştı. Bu süreçte TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de negatif ayrıştı.

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