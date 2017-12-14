Borsa günü yükselişle tamamladı

14 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.513,28 puan artarken toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi yüzde 1,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,48 ile ulaştırma, en fazla gerileyen ise yüzde 0,71 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 110,000 sınırına kadar yükseldi ve 109.600 puanın üzerinde dengelendi. TCMB yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmezken, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 12,75'e çıkardı.

Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 puanın destek, 110.000 ve 110.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA