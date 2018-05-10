Borsa günü yükselişle tamamladı

10 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 102.380,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.600,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,36, holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile turizm oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüş ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla gün boyu pozitif bir seyir izleyerek gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapandı.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini ifade ederek, bunun da pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını söyledi.

Yarın ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA