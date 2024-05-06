Koton’un halka arz büyüklüğü 4,17 milyar TL oldu

Talep toplama sürecini tamamlayan Koton’un halka arzına başvuru sayısı 3.554.213 olurken, 3.473.380 yatırımcının talebi karşılandı. İş Yatırım konsorsiyum liderliği ve Ak Yatırım konsorsiyum eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplayan şirketin halka açıklık oranı yüzde 16,5, halka arz büyüklüğü ise 4.166.300.000 TL oldu.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanlarından 1,4 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 4,8 kat talep toplandı. Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul’da 30,50 TL fiyat ve “KOTON” kodu ile 10 Mayıs’ta gerçekleşecek gong töreni sonrası işlem görmeye başlayacak ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 16,5 olacak.

"Büyüme atılımlarımıza devam edeceğiz"

Koton CEO’su Dr. A Bülent Sabuncu, "Halka arzımıza ilgi gösteren ve bize güvenen bütün yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Talep toplama sürecimizi başarıyla tamamladık. Aldığımız yüksek talep, sevilen bir Türk moda markasını global bir markaya dönüştürme yolculuğumuzda yatırımcıların bizimle birlikte olduğunu gösteriyor. Bu motivasyonla büyüme atılımlarımıza devam edeceğiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle orta vadeli dönemde ağırlıklı yurt dışında olmak üzere 130 ile 150 mağaza açacağız ve toplam satışlarımız içinde yüzde 10,7 düzeyindeki e- ticaretimizi yüzde 15-20’lere çıkaracağız. Mağaza ve online ticaretimizle 70 ülkeye taşıdığımız markamızı ve modamızı daha çok ülkeyle ve daha çok modaseverle buluşturacağız” diye konuştu.