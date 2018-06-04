Borsa, günün ilk yarısında 100.000'e yaklaştı

04 Haziran 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,75 artışla 99.912,41 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Geçen haftaki sert düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan ve bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımlarla 100.510,33 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin mayısta yıllık yüzde 12,15 ile beklentilerin üzerine çıktığını belirterek, verinin ardından döviz kurlarının düşüşe geçtiğini, pay piyasalarında ise alımların güçlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın önemli destek, 103.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Enflasyon mayısta beklentileri aştı

Kaynak: AA