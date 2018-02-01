Borsa günün ilk yarısında pozitif
Beklentilerin üzerinde gelen ocak ayı imalat PMI verisinden destek bulan BIST 100, sürekli müzayede işlemelerine verilen araya 120.780 puandan girdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 1,05 değer kazancıyla 120.780,13 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.251,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,95 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile taş, toprak oldu.
Güne pozitif başlayan ve yurt içinde açıklanan ocak ayı imalat PMI verisinin beklentileri aşan yükselişinden bulduğu destekle 120.893,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 120.600-120.800 dar bandında dengelendi.
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Kaynak: AA