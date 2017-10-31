Borsa günün ilk yarısında yükseldi

31 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,85 artarak 109.384,82 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 918,04 puan değer kazandı. Dün, 108.466,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 255,58 puan ve yüzde 0,24 artışla 108.722,36 puandan başladı. Endeks en düşük 108.492,88 puanı, en yüksek ise 109.443,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,05, hizmetler endeksi yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 198'i değer kazandı, 150'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Vestel Elektronik, Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Garanti Bankası oldu.

Kaynak: AA