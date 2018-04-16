Borsa haftaya artıda başladı

16 Nisan 2018

Borsa İstanbul, yeni haftaya 256 puan artışla 109.860 puandan başladı.

Cuma günü Suriye'ye ilişkin artan gerilim ile negatif seyreden BIST 100 endeksi, haftayı 109.604 puandan tamamlamıştı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.000-112.500 bandına yerleştiğini kaydeden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

İş Yatırım'ın notunda "Sabah ilk işlemlerde Türk lirasında görülen değer kaybı nedeniyle yükselişin devamlılığı konusunda şüphelerimiz var. ABD'nin Rusya'ya ilave yaptırımlar getirmesi ihtimali önümüzdeki günlerde risk priminin yeniden bozulmasına neden olur" denildi.

Akbank Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından hazırlanan bültende ise şu değerlendirmelere yer verildi:

"Jeopolitik gelişmeler, küresel piyasaların da ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD, İngiltere ve Fransa geçtiğimiz Cumartesi günü Suriye rejimine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Müdahaleye NATO destek verirken ABD Başkanı Trump’ın görevin tamamlandığına yönelik açıklaması, yakın zamanda zamanda ek bir askeri müdahale olmayabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle bu sabah petrol fiyatlarında Cuma akşamına göre bir miktar daha düşük bir seyir söz konusu. Asya hisse senedi piyasalarında ise karışık bir seyir var. ABD yönetiminin, Rusya’nın Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına engel olmamasını gerekçe göstererek, Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım açıklamasının beklenmesi ise, özellikle Ruble’de ve Rusya yerel piyasalarında baskının devam edebileceğine işaret ediyor."

Dolar yeni haftaya yatay başladı