Dolar 4.10 seviyesinden döndü

16 Nisan 2018

Suriye'ye hafta sonu gerçekleştirilen hava saldırısının piyasalarda çok fazla bir etkisi olmazken, kur 4.10 seviyesinden yönünü aşağı çevirdi. Kur bir ara 4.1090 seviyesine kadar çıkmasına karşın, 4.09 seviyelerine doğru gevşedi.

Saat 13:42 itibariyle dolar/TL 4.0950 ve euro/TL 5.0648 seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL geçen hafta Çarşamba günü tarihi zirve olan 4.1944'e kadar yükseldikten sonra Cuma gününü 4.10 civarında tamamlamıştı.

Hafta sonu Suriye'ye yönelik yapılan saldırı sonrasında dolar/ TL'de yukarı yönlü çıkışlarına devam etme potansiyelinin güçlendiğini belirten uzmanlar, haber akışının çok değişken olduğunu belirterek temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL'de 4.20 seviyesi önemli bir direnç noktası olmuş durumda. Suriye gerginliğinin, bu haftasonu gerçekleşen olayların devamı gelmeyeceği öngörüleri nedeniyle piyasada anlamlı bir etki yaratmıyor. Hatta büyük ülkelerin sıcak çatışma ihtimalinin ortadan kalkması ve bunun söylemlerle pekiştirilmesi önümüzdeki günlerde risk iştahını olumlu bile etkileyebilir" dedi.

JPMorgan tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Trump, Rusya'dan tepki getirecek eşiği aşmadan kimyasal silah kullanımının kırmızı çizgisi olduğunu gösterebildi. Hisse piyasası Esad'a karşı ABD'nin uzun sürecek ve kapsamlı bir harekat başlatmasından endişeleniyordu. Bu şu anda pek olasılık dahilinde gözükmüyor" denildi.

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