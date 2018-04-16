Petrolde kısmi gerileme

16 Nisan 2018

Cuma günü 71,87 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 72,86 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,28 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,58 düşüşle 71,88 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,83 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyonun sınırlı olmasından dolayı petrol fiyatlarının haftaya kısmı bir düşüşle başladığını kaydederek, geçen hafta Ortadoğu'daki belirsizliklerin petrol fiyatlarındaki yükselişi artırdığına işaret etti.

Suriye'ye düzenlenen operasyonun ardından, Rusya'nın tutumunun da yumuşak olması nedeniyle küresel petrol piyasasındaki gerilimin yerini olağanlığa bıraktığını belirten uzmanlar, orta vadede jeopolitik belirsizliklerden kaynaklanan hafif çaplı bir fiyat yükselişi ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Hafta sonu ABD, İngiltere ve Fransa Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Beşar Esad rejimi güçlerini hedef aldığı bir hava operasyonuyla Suriye'deki birçok askeri noktayı bombaladı.

Brent petrolde teknik olarak 71,87 ile 71,92 dolar aralığının direnç, 71,77 ile 71,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA