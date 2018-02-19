Borsa haftaya yükselişle başladı
BIST 100 endeksi haftaya yukarı yönlü hareketle 117 bin puanın üzerinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü başladı. Açılışta endeks yüzde 0,48 artışla 117.074 puanda yer aldı.
BIST 100, geçtiğimiz haftayı yüzde 2,47 değer kazancıyla tamamlamıştı.
Bu arada bugün ABD'de 'Başkanlık Günü', Çin ve Hong Kong'da 'Yeni Yıl', Kanada'da 'Aile Günü' ve Yunanistan'da 'Kutsal Pazartesi' nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Asya'da yeni yıl tatili salı ve çarşamba günleri de sürecek.