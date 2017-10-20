Borsa ilk yarıda 109.000 puanı test etti

20 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.000 puanın üzerini görmesinin ardından, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,50 değer kazancıyla 108.975,24 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 541,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile bilişim oldu.

Güne artışla başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 109.273,03 puanı görmesinin ardından günün ilk yarısında 109.000 seviyesinin hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Janet Yellen'ın yapacağı sunum ve ABD'de açıklanacak 2'nci el konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 110.000 seviyesinin direnç, 107.700 puanın ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA