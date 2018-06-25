Borsa ilk yarıda geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,56 azalışla 95.317,95 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 534,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 1,09 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,91 ile metal eşya, makina oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından haftaya hızlı bir yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 99.000 puanın üzerini test etti. BIST 100 endeksi, 99.000 seviyesinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günün ilk yarısında 95.000-95.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 99.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.