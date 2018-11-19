Borsa ilk yarıda prim yaptı
BIST 100 günün ilk yarısını yüzde 0,36 primle kapattı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,36 artışla 93.953,47 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,78 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile tekstil, deri oldu.
Dünya borsalarındaki yükselişlerden bulduğu destekle 94.144,66 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000 puanın hemen altında dengelendi.
TL'de pozitif fiyatlama sürüyor
Kaynak: AA