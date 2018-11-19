TL'de pozitif fiyatlama sürüyor

19 Kasım 2018

ABD Başkanı Trump'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesinin şu an gündemlerinde olmadığını açıklamasına karşın piyasalarda iki ülke ilişkilerinin düzeleceği senaryosu fiyatlanıyor. Diğer taraftan doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi Türk lirasına destek oluyor.

Saat 13:00'da dolar/TL yüzde 0,25 düşüşle 5.3200'dan işlem görürken, euro/TL yüzde 0,30 azalışla 6.0850'da. Brexit anlaşmasına yönelik taslak metin sonrası İngiltere kabinesinde yaşanan istifalarla geçen hafta 6.79'a kadar gerileyen sterlin ise yatay hareketle 6.8460 seviyesinde.

Geçtiğimiz hafta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilebileceği haberiyle bir ara 5.30'a kadar gerileyen kur haftayı yüzde 2.54'lük azalışla 5.34 liradan tamamlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı bir açıklamada Gülen'in iadesinin şu an gündemlerinde olmadığını belirtti, ancak Türkiye ile ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı övdü.

Genel olarak sakin bir haftaya girildiğini söyleyen bir bankacı, "Geçen hafta Trump yönetiminin Gülen'i iade edebileceği haberleri TL'ye olumlu yansımıştı. Hafta sonunda Trump'ın konunun gündemde olmadığını söylemesiyle TL o iyimserliği biraz geri vermiş görünüyor ancak yine de olumsuz bir seyir gözlemiyoruz henüz. Piyasa genel olarak 'ABD ile ilişkiler düzelecek' tarafını fiyatlıyor" dedi ve şöyle devam etti: "Gelinen düşük seviyeler itibariyle biraz kâr satışına paralel TL'de bir miktar değer kaybı görmemiz olası. Diğer taraftan kasım ayında enflasyonun eksi çıkacağına dair beklentiler güçleniyor. Bu tahvil tarafına destek verebilir."

Dolar endeksi, FED üyelerinin küresel ekonomi hakkında endişe belirtmesiyle geçtiğimiz hafta gördüğü 97.50 seviyesinden uzaklaştı. Endeks 96.20'de yer alıyor.

Petrol fiyatları ise yukarı yönlü. Trump'ın ucuz petrol talebiyle 65 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 67 dolara yakın seyrediyor. Fiyatı 55 dolara düşen Batı Teksas petrolü de 57 dolar seviyesinde.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişte, OPEC'in aralık ayı toplantısında üretimi kısma kararı alacağı beklentisi etkili oluyor. Suudi Arabistan'ın üretimin artırılması yönünde OPEC'e baskı yaptığı belirtiliyor.

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