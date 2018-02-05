Borsa ilk yarıda satıcılı seyretti

05 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,18 değer kaybıyla 117.911,71 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 207,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,35 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve Avrupa borsalarındaki düşüşlerden negatif etkilenen BIST 100 endeksi, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 117.200 puanı test etti. Açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden endeks, günün ilk yarısında 118.000 puanın hemen altında dengeledi.

Kaynak: AA