Borsa, ilk yarıda yerinde saydı

18 Nisan 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalarak 108.620,80 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 124,00 puan değer kaybetti. Dün, 108.744,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 126,47 puan ve yüzde 0,12 azalışla 108.618,32 puandan başladı. Endeks en düşük 108.274,99 puanı, en yüksek ise 108.966,28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,05, hizmetler endeksi ve teknoloji endeksi yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 124'ü değer kazandı, 223'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Koza Altın oldu.

Altının onsu 1.345,56 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,92, bileşik getirisi yüzde 14,40 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,2366, sterlin/dolar paritesi 1,4192, dolar/yen paritesi 107,26 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,1020 liradan, euro 5,0740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.345,56 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,06 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA