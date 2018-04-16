Borsa ilk yarıda yüzde 1 değerlendi

16 Nisan 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,16 artarak 110.880,20 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.276,19 puan değer kazandı. Cuma günü 109.604,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 256,89 puan ve yüzde 0,23 artışla 109.860,89 puandan başladı. Endeks en düşük 109.850,80 puanı, en yüksek ise 110.946,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi de yüzde 1,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 340'ı değer kazandı, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Halkbank ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.344,10 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,91, bileşik getirisi yüzde 14,39 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,2363, sterlin/dolar paritesi 1,4302, dolar/yen paritesi 107,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,0930 liradan, euro 5,0620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.344,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,62 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA