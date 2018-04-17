Borsa ilk yarıda yüzde 1,5 kayıp verdi

17 Nisan 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,44 azalarak 109.095,78 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.591,96 puan değer kaybetti. Dün, 110.687,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 764,11 puan ve yüzde 0,69 artışla 111.451,85 puandan başladı. Endeks en düşük 108.001,08 puanı, en yüksek ise 111.620,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,61, hizmetler endeksi yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi de yüzde 1,71 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 40'ı değer kazandı, 347'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.342,44 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,91, bileşik getirisi yüzde 14,39 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,2371, sterlin/dolar paritesi 1,4320, dolar/yen paritesi 107,04 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 4,1100 liradan, euro 5,0860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.342,44 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,33 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA