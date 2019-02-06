Borsa ilk yarıyı düşüşle kapattı

06 Şubat 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,35 azalışla 102.093 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 3,45 ile metal ana sanayi oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 101.696 puana kadar gerileyen endeks, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu gece gerçekleştireceği konuşmasının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Albayrak: Fiyatlara karşı önemli adımlar atacağız

Kaynak: AA