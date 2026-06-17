Borsa İstanbul Kontrolmatik paylarını yakın izleme pazarına transfer etti

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Borsa İstanbul yönetimi Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. paylarını Yıldız Pazar listesinden çıkardı. Kurum hisseleri Yakın İzleme Pazarına taşıdı. İşlem sırası 17 Haziran 2026 tarihinde kapatıldı. Yatırımcılar Kontrolmatik hisse senetlerini 18 Haziran 2026 gününden itibaren yeni pazarda alıp satabilecek. Borsa yönetimi pazar değişikliğini Kotasyon Yönergesi 35/1-d ve 35/3 maddelerine dayandırdı.

Şirket ortakları yüklü pay satışı gerçekleştirdi

Şirket hisselerinde geçmiş aylarda yoğun ortak satışları yaşandı. Ana ortaklar Ömer Ünsalan ve Sami Aslanhan ile KMT Teknolojik Yatırımlar 22 Aralık 2025 tarihinde toptan satış yaptı. Ortaklar pay başına 12,80 TL fiyattan toplam 94,35 milyon TL nominal değerli hisse sattı. Satış dalgası şirketin piyasadaki arz dengesini bozdu.

Piyasaya sürülen yüklü miktardaki paylar hisse fiyatını doğrudan baskıladı. Kontrolmatik hisseleri süreç içerisinde 15,87 TL seviyesinden 6,22 TL noktasına kadar geriledi. Artan hisse arzı şirketin halka açıklık oranını yüzde 71,78 seviyesine yükseltti. Zirve seviyeye ulaşan halka açıklık oranı kredili işlemlerde riskleri artırdı.

Takasbank ekranlarına dev temerrüt yansıdı

Halka açıklık oranındaki sert yükseliş ve likidite baskısı piyasada temerrüt vakaları yarattı. Takasbank verileri 30 Nisan 2026 tarihinde pay piyasasında büyük bir yükümlülük ihlali kaydetti. Aracı kurumlar nezdinde tam 536 milyon TL büyüklüğünde ve 48,3 milyon lotluk temerrüt açığı oluştu.

Borsa İstanbul yönetimi temerrüt açığını kapatmak için aynı gün zorunlu alım işlemi gerçekleştirdi. Artan oynaklık ve ödenemeyen yükümlülükler borsa tarafında detaylı bir inceleme başlattı. Pazar değişikliği bilançodaki finansal bozulmaların ardından geldi. Kontrolmatik yatırımcıları artık daha sıkı denetlenen farklı işlem kurallarına tabi olacak.