Gümüşün fiyatı ne zaman yükselir? Gümüş yeniden yükselir mi?

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Gümüş fiyatları Ocak 2026'daki 121,65 dolarlık rekorun ardından sadece bir gün sonra sert şekilde gerilerken oynaklık da tarihi seviyelere ulaşmıştı.

Gümüş fiyatları, yatırımcı talebindeki artış, arz sıkıntıları veya ekonomik belirsizlik gibi etkenlerle güçlü yükseliş kaydetse de altından farklı olarak güvenli liman arayan yatırımcıların ilgisi ve sanayi talebi gümüşü altına kıyasla daha dalgalı hale getiriyor.

100 dolar hedefi mümkün mü?

Maitland Wealth araştırma analisti Stephen Maitland'a göre, gümüş uzun süre sakin kaldıktan sonra ani bir yükseliş trendine girebiliyor. Ancak Maitland, ons başına 100 dolar seviyesinin önemli bir hedef olduğunu ve bu yıl içinde böyle bir yükselişin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Analistlere göre gümüşün yeniden 100 doların üstüne çıkması için belki de yıllar sürecek ciddi arz açıkları ve güçlü sanayi talebi gerektiriyor.

Yeni zirveden önce 40 dolarlık dip seviye

Conners Wealth Management'ın kurucusu Steven Conners ise ocak ayındaki zirvenin ardından büyük ölçüde 60-80 dolar bandında işlem gören gümüşün, yeni bir yükseliş başlamadan önce 40-45 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, yüksek petrol fiyatları, yüksek faiz oranları ve son yıllarda yaşanan aşırı alımların ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu, bunun da kısa vadede gümüş fiyatları üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdığına dikkat çekiyor.

Buna karşın uzun vadede güneş enerjisi sistemleri, elektrikli araçlar ve enerji altyapısında yoğun şekilde kullanılan gümüşe yönelik talebin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı, aynı dönemde maden üretiminin talebi karşılamakta zorlanması nedeniyle ciddi arz açıkları oluşacağı değerlendiriliyor.

Gümüşün yeniden 100 doları görmesi zor

Ancak analistler sadece sanayi talebinin gümüşü yeniden 100 dolara taşımasının zor olduğu görüşünde hemfikir. Gümüşün yeniden üç haneli rakamalra yükselmesi için enflasyon, ekonomik belirsizlik veya yatırımcıların güvenli liman arayışının güçlenmesi gibi ek katalizörlerin devreye girmesi gerektiği belirtiliyor.

Yüksek enerji maliyetleri, devam eden jeopolitik riskler ve yüksek faizler ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratırken, imalat faaliyetlerindeki zayıflama ve tüketimdeki düşüşle gümüş fiyatlarının gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri de yatırımcıların gümüş gibi faiz getirisi olmayan varlıklara olan ilgisini sınırlıyor.

Gümüşte yükseliş ne zaman başlar?

B2PRIME Group kurucusu Eugenia Mykuliak'a göre, gümüşün yeniden 100 dolara ulaşabilmesi için Fed'in faiz indirimlerine başlaması, doların zayıflaması, sanayi talebinin güçlü kalması ve yatırımcıların yeniden yoğun şekilde alıma yönelmesi gerekiyor. Ancak mevcut ekonomik veriler göz önüne alındığında, bu koşulların 2026 yılı içinde aynı anda gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.

Bu nedenle birçok analist, gümüşün uzun vadeli görünümünü olumlu değerlendirse de, ons başına 100 dolarlık seviyenin yakın dönemde yeniden görülmesini düşük ihtimal olarak değerlendiriyor.