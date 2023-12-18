Borsa İstanbul VİOP haftaya yüzde 0,9 azalışla başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,9 azalışla 8.707,50 puandan başladı.
Haber Merkezi
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Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,9 altında 8.707,50 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2 üzerinde 8.789,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.779,25 puan oldu.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.600 puanın destek, 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.