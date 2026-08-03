Borsa İstanbul'da dikkat çeken tablo! Yükselen hisseler ilk 7 ayda düşenleri geride bıraktı

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2026 yılının ilk yedi ayında Borsa İstanbul'da ana endeksler genelinde yükseliş eğilimi devam etti. Matriks Haber'in derlediği verilere göre, BISTTÜM, BIST100, BIST50 ve BIST30 endekslerinin tamamında yükselen hisse sayısı, düşen hisse sayısını geride bıraktı. Ancak önceki aylara kıyasla yatırımcıların daha seçici davrandığı bir piyasa görünümü öne çıktı.

Ana endekslerde yükselen hisseler öne geçti

Yılın ilk yedi ayında BISTTÜM endeksinde 287 hisse yükselirken 282 hisse değer kaybetti. BIST100'de 51 hisse yükseldi, 49 hisse geriledi. BIST50'de 29 hisse değer kazanırken 21 hisse düştü. BIST30 endeksinde ise 19 hisse yükseliş kaydederken 11 hisse değer kaybetti.

Bazı hisselerde kazanç yüzde 2.320'ye ulaştı

Hisse performansları incelendiğinde, BISTTÜM endeksindeki en yüksek getirinin yüzde 2.320 seviyesine ulaştığı görüldü. Aynı dönemde en sert düşüş yaşayan hissede ise kayıp yüzde 75'in üzerine çıktı. BIST100'de en yüksek getiri yaklaşık yüzde 719, BIST50'de yüzde 635, BIST30'da ise yaklaşık yüzde 207 olarak kaydedildi.

İşlem hacminde üç sektör öne çıktı

İşlem hacmi bakımından yılın ilk yedi ayında ulaştırma, savunma sanayii ve bankacılık sektörleri yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlar oldu. Veriler, büyük ölçekli şirket hisselerine yönelik talebin devam ettiğini ortaya koydu.

Yatırımcılar daha seçici hareket ediyor

Piyasadaki yükselişin yayılımına bakıldığında, BISTTÜM endeksinde yükselen hisselerin oranı yüzde 50,4, düşen hisselerin oranı ise yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. BIST30 endeksinde ise yükselen hisselerin payı yüzde 63,3'e ulaştı. Veriler, Borsa İstanbul'da pozitif görünümün sürdüğünü ancak yatırımcıların hisse seçiminde daha temkinli ve seçici davrandığını gösterdi.